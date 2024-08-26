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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 18:05

Минск не получал просьбу Киева отвести войска от украинской границы

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Украина официально не обращалась к белорусским властям с просьбой отвести войска от границы, заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз. Его комментарий опубликован на сайте ведомства.

"Официально такие обращения от украинской стороны ни в каком виде к нам не поступали. Мы лишь видели это сообщение на просторах интернета. Знаете, там хватает всякого. Так что мы сами были бы признательны, если бы кто-нибудь смог нам разъяснить логику подобных заявлений. Как по нашему мнению, весьма замысловатую", - сказал Глаз.

"Получается, что руководство Украины запускает через территорию Беларуси боевые дроны, а неделю спустя на сайте своего МИД удивляется действиям наших вооруженных сил, выполняющих задачи по обеспечению безопасности территории Беларуси и наших граждан. В нашем понимании здесь все логично. Особенно если учесть постоянные провокации на границе с украинской стороны, дислокацию группировки войск более 100 тысяч человек, заброску в Беларусь террористов, их снабжение и финансирование, тотальное минирование приграничной территории и многие другие вещи", - отметил он.

"А какой логикой руководствуется украинская сторона, мы не знаем. Возможно, здесь присутствует некая хитрая игра, рассчитанная на внутреннее потребление либо на получение оваций с Запада. Однако главное в такой игре - не перехитрить самих себя", - добавил представитель МИД Белоруссии.

Ранее в МИД Украины выразили озабоченность недавней переброской военных сил Белоруссии к ее южным границам, и обратились с просьбой "отвести войска на расстояние, превышающее то, с которого белорусская армия может вести огонь".

"В случае же нарушения границ и любых атак Украина готова использовать свое право на самооборону", - отмечали в Киеве.

Анатолий Глаз МИД Украина Белоруссия
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