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Белоруссия направила на границу с Украиной спецподразделения ОМОНа и внутренних войск

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Охрана белорусско-украинской границы усилена спецподразделениями ОМОНа и внутренних войск, сообщил через пресс-службу министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков.

"В ведомстве проанализированы действия ВСУ в Курской области России. В связи с напряженной обстановкой у южных рубежей Беларуси в приграничье размещены специальные подразделения ОМОНа и внутренних войск", - заявил он.

"Основная цель - не допустить захода противника в население пункты, обеспечить безопасность наших граждан. В этой связи организовано оперативное взаимодействие с командирами боевых подразделений, пограничных войск, председателями областных и районных исполкомов", - добавил он.

Как отметил Кубраков, "предпринимаемые усилия позволяют держать ситуацию под контролем и не допускать проникновения диверсионно-разведывательных групп на нашу территорию".

Белоруссия Иван Кубраков ВСУ ОМОН Украина МВД
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