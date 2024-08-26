Минобороны Литвы закупит боевые дроны на 5 млн евро для ВСУ

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Минобороны Литвы объявило о закупке боевых дронов на 8 млн евро для национальной армии и ВСУ.

Дроны будут закуплены у пяти литовских производителей.

"Литовской армии будет поставлено более 2,3 тысячи боевых дронов (FPV) на сумму 3 млн евро, вооруженным силам Украины - почти 5 тысяч аналогичных дронов на сумму 5 млн евро", - уточнили в министерстве.

"Министерство обороны Украины провело испытания боевых беспилотников литовских производителей в фронтовых условиях. Эти испытания были организованы для того, чтобы Украина могла выбрать продукцию, которая максимально соответствует ее потребностям", - сообщило литовское ведомство.

Планируется, что первые дроны будут поставлены Украине в конце сентября 2024 года, поставки как вооруженным силам Украины, так и литовской армии будут завершены до конца года.