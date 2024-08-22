Поиск

Литва до конца года направит 4 млн евро на "ежи" и "испанские лошади" на границе

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - До конца текущего года литовская армия получит от подрядчиков фортификационные средства на сумму более 4 млн евро для их установки на границе с Белоруссией и Россией, сообщил через пресс-службу министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

В миреЛатвия защитит границу с Россией и Белоруссией "зубами дракона"Читать подробнее

"Всего вблизи границ с Россией и Белоруссией создается 27 парков инженерных средств. Контракты на закупку новых фортификационных средств уже подписаны, и они начинают поставляться. До конца этого года планируется передать литовской армии "зубы дракона", "ежи", "испанские лошади" ("рогатки" из скрепленных брусьев или стальных углов, переплетенных колючей проволокой - ИФ) и бетонные дорожные заграждения на сумму более 4 миллионов евро", - сказал Кащюнас.

Он добавил, что впоследствии на "зубы дракона" будет направлено дополнительно порядка 2,5 млн евро.

По словам министра, "планируются и другие меры противодействия мобильности: углубление мелиоративных канав, формирование аллей вдоль дорог и сохранение существующих лесных массивов на расстоянии до 20 км от границы и вокруг главных и проселочных дорог, укрепление Нямунасских бродов на границе с Россией и так далее".

Глава Минобороны подчеркнул, что Литва координирует усилия в сфере контрмобильности с соседними странами. "Линия национальной обороны является частью разрабатываемой Балтийской линии обороны. Совместно с латвийцами и эстонцами мы разрабатываем комплекс мер контрмобильности вдоль восточной границы НАТО, который позволит нам эффективно сорвать и остановить возможное продвижение противника через границу. В этой сфере также ведется активное сотрудничество с Польшей в рамках подготовки к обороне Сувалкского коридора", - пояснил он.

Минобороны Литва НАТО Белоруссия Лауринас Кащюнас Сувалкский коридор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Венгрия обсуждает новую схему получения нефти из РФ с более дорогой доставкой

С затонувшей близ Сицилии яхты подняли тела банкира Блумера и его жены

С затонувшей близ Сицилии яхты подняли тела банкира Блумера и его жены

Переговоры о прекращении огня в Газе перенесены на следующую неделю

Переговоры о прекращении огня в Газе перенесены на следующую неделю

Lucara добыла в Ботсване второй по размеру алмаз в мире

Lucara добыла в Ботсване второй по размеру алмаз в мире

Роспотребнадзор поставит странам Африки тест-системы для выявления оспы обезьян

Что случилось этой ночью: четверг, 22 августа

Кеннеди-младший может объявить о выходе из президентской гонки и объединить усилия с Трампом

Клинтон выступил на съезде Демпартии с призывом голосовать за Харрис

Клинтон выступил на съезде Демпартии с призывом голосовать за Харрис

Американский авианосец Abraham Lincoln прибыл на Ближний Восток

Левые угрожают Макрону импичментом, если он не одобрит их кандидата в премьеры

Левые угрожают Макрону импичментом, если он не одобрит их кандидата в премьеры
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });