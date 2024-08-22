Литва до конца года направит 4 млн евро на "ежи" и "испанские лошади" на границе

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - До конца текущего года литовская армия получит от подрядчиков фортификационные средства на сумму более 4 млн евро для их установки на границе с Белоруссией и Россией, сообщил через пресс-службу министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

"Всего вблизи границ с Россией и Белоруссией создается 27 парков инженерных средств. Контракты на закупку новых фортификационных средств уже подписаны, и они начинают поставляться. До конца этого года планируется передать литовской армии "зубы дракона", "ежи", "испанские лошади" ("рогатки" из скрепленных брусьев или стальных углов, переплетенных колючей проволокой - ИФ) и бетонные дорожные заграждения на сумму более 4 миллионов евро", - сказал Кащюнас.

Он добавил, что впоследствии на "зубы дракона" будет направлено дополнительно порядка 2,5 млн евро.

По словам министра, "планируются и другие меры противодействия мобильности: углубление мелиоративных канав, формирование аллей вдоль дорог и сохранение существующих лесных массивов на расстоянии до 20 км от границы и вокруг главных и проселочных дорог, укрепление Нямунасских бродов на границе с Россией и так далее".

Глава Минобороны подчеркнул, что Литва координирует усилия в сфере контрмобильности с соседними странами. "Линия национальной обороны является частью разрабатываемой Балтийской линии обороны. Совместно с латвийцами и эстонцами мы разрабатываем комплекс мер контрмобильности вдоль восточной границы НАТО, который позволит нам эффективно сорвать и остановить возможное продвижение противника через границу. В этой сфере также ведется активное сотрудничество с Польшей в рамках подготовки к обороне Сувалкского коридора", - пояснил он.