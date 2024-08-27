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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 15:21

Украина отказывается от продления договора о транзите газа из России

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Украина не намерена продлевать транзитный договор с Россией по газу, срок действия которого истекает в конце 2024 года, в случае запроса из Европы готова обсуждать транзит газа других поставщиков через свою газотранспортную систему, заявил президент Владимир Зеленский.

"Договор с Россией никто продлевать не будет, на этом поставлена точка. Что касается транзита газа от других компаний, то, если будет продолжаться запрос некоторых наших европейских коллег, будем рассматривать их просьбу", - цитируют во вторник украинские СМИ заявление Зеленского на пресс-конференции в Киеве.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в конце июля сообщил, что Баку находится в процессе переговоров с РФ о возможности продления транзита газа через Украину. По его словам, украинские власти и ЕС попросили Азербайджан посодействовать в продлении российско-украинского соглашения, который истекает в этом году.

Глава правления компании "Нафтогаз" Алексей Чернышов, комментируя это заявление, отметил, что ЕС и Украина ищут пути обеспечения устойчивых поставок газа в Европу после прекращения украинско-российского транзитного контракта в 2024 году, одной из них может стать поставка азербайджанского газа.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко, в свою очередь, заявил в начале августа, что пока конкретных предложений от Азербайджана не поступало, но они могут быть.

Украина Владимир Зеленский РФ газ
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