Песков заявил, что отказ Киева продлить транзит газа ударит по потребителю в Европе

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Прекращение транзита российского газа через Украину нанесет серьезный урон интересам европейских потребителей, но есть и альтернативные маршруты, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, такие решения украинской стороны нанесут серьезный урон интересам европейских потребителей, которые по-прежнему желают покупать более гарантированный и доступный по ценовым параметрам российский газ в сравнении с другими товарами, которые поступают, прежде всего, из США. Им придется платить гораздо больше, делая тем самым свою промышленность менее конкурентоспособной", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа.

Он заметил, что есть и альтернативные маршруты поставок газа в Европу.

"Есть альтернативные маршруты, есть планы по созданию хаба в Турции. Ведется работа на этот счет", - сказал он.