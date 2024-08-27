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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 15:21

Министры обороны в ЕС обсудят 30 августа помощь Киеву и использование доходов от активов РФ

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Оказание военной помощи Украине и использование для нее доходов от замороженных активов РФ будут темами неформального совещания министров обороны ЕС в Брюсселе 30 августа, сообщила представитель главы европейской дипломатии Набила Массрали.

"Будет проведен обзор прогресса в оказании военной помощи Украине. В частности, министры обсудят использование чрезвычайных доходов (от российских активов - ИФ) и кредит G7 для дополнительной военной помощи Украине", - сказала пресс-секретарь Жозепа Борреля во вторник на брифинге в Брюсселе.

Кроме того, по ее словам, будут обсуждаться оборонные вопросы ЕС. Во время рабочего обеда министры обменяются мнениями о деятельности спутникового центра Евросоюза в последние годы в контексте его применения для поддержки безопасности и обороны ЕС в будущем.

Неформальные заседания Советов министров ЕС обычно не имеют жесткой повестки, они не принимают решений и не утверждают заключений.

ЕС Украина
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