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Панамский канал внедрит метод долгосрочного распределения слотов для транзита судов

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Новая методология долгосрочного распределения слотов (LoTSA) для всех сегментов рынка, за исключением судов, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ) и сжиженный нефтяной газ, начнет действовать с 1 октября 2024 года. Об этом говорится в сообщении администрации Панамского канала (Canal de Panama).

В настоящее время слоты для транзита через Панамский канал распределяются ежедневно с учетом периода ожидания до требуемой даты транзита. Однако с введением LoTSA клиенты смогут бронировать несколько транзитных слотов в рамках одной транзакции. Новый метод распределения будет включать несколько пакетов слотов, доступных для бронирования как на северное, так и на южное направление.

Каждый пакет будет включать транзитные слоты с еженедельной или ежемесячной частотой, а их доступность будет анонсирована на официальном сайте Панамского канала. Слоты будут распределяться через закрытые торги, где победителем станет клиент, предложивший наибольшую сумму, начиная с минимальной ставки $200 тыс.

Торги за бронирование транзитных слотов на первый календарный год, охватывающий период с 5 января 2025 года по 3 января 2026 года, пройдут в закрытом формате в сентябре 2024 года. Для судов, перевозящих СПГ и сжиженный нефтяной газ, они пройдут 9 и 11 сентября, для морских контейнерных перевозок формата FLC (full container load) торги состоятся 1 октября, для остальных судов аукцион назначен на 3 и 7 октября.

Несмотря на эти изменения, администрация Панамского канала подтвердила, что механизм ранжирования клиентов от 1 августа и 23 августа 2024 года останется в силе и не изменится, по крайней мере, до 31 декабря 2025 года, уточняется в пресс-релизе.

Панамский канал между Атлантикой и Тихим океаном, открытый в 1914 году, имеет протяженность 82 км. Водный путь обслуживает более 180 морских маршрутов, соединяя 170 стран и достигая примерно 1920 портов по всему миру. Вода подается в шлюзы из искусственного пресного водоема – озера Гатун.

Прошлый год стал третьим самым засушливым в этом районе с тех пор, как страна начала вести соответствующий учет более 140 лет назад. Сильные засухи понизили уровень воды в Панамском канале, сократив судоходство почти на 40%. Время ожидания для танкеров и балкеров в отдельные месяцы достигало 13 дней.

С 15 августа администрация была вынуждена сократить количество транзитных судов и уменьшить допустимую осадку судов до 50 футов (15,24 метра). Однако, благодаря реализации новой гидроэксплуатационной стратегии, ситуация нормализовалась, и с 1 сентября количество ежедневных рейсов увеличится до 36 ежедневно (с распределением 10 слотов для судов neopanamax и 26 для судов panamax), отмечает администрация канала.

Canal de Panama Панамский канал
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