Оживление судоперевозок в Панаме привело к всплеску продаж бункеровочного топлива

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Спрос на судовое топливо в Панаме в августе подскочил до самого высокого уровня за 17 месяцев, по предварительным данным Панамского морского управления (AMP).

Так, общий объем продаж в последний месяц лета превысил 457 тысяч тонн, что на 8,6% больше год к году и на 4,7% выше июльского показателя. При этом реализация топлива с низким содержанием серы (VLSFO) сократилась на 9,6% г/г, до 264,3 тысячи тонн, а высокосернистого продукта (HSFO) выросла на 80,4%, до 150,1 тысячи тонн. В общем объеме доля HSFO выросла на 20 п.п. и составила 32,8%.

В Сингапуре, крупнейшем в мире центре торговли судовым топливом, продажи обычного и биобункера в августе выросли на 6,5% г/г, но упали на 2,4% к предыдущему месяцу.

Несмотря на то, что количество судов, заходящих в Панаму для бункеровки, сократилось на 2,8% г/г, до 617 в августе, средний размер бункеровки корабля вырос на 11,8%, до 741 метрической тонны.

По данным AMP, с января по июль объем контейнерных перевозок в Панаме увеличился на 19,2% по количеству контейнеров и на 18,5% по вместимости (TEU), достигнув 3,1 млн единиц и 5,5 млн соответственно.

Через Панаму проходит Панамский канал, соединяющий Атлантику и Тихий океан, его протяженность 82 км. Он обслуживает более 180 морских маршрутов, соединяя 170 стран и достигая примерно 1920 портов по всему миру. Вода подается в шлюзы из искусственного пресного водоема - озера Гатун. Прошлый год стал третьим самым засушливым в этом районе с тех пор, как страна начала вести соответствующий учет более 140 лет назад. Сильные засухи понизили уровень воды в Панамском канале, сократив судоходство почти на 40%. Время ожидания для танкеров и балкеров в отдельные месяцы достигало 13 дней. В августе прошлого года администрация была вынуждена сократить количество транзитных судов (с 36 до 32 в день) и уменьшить допустимую осадку судов (с 50 до 44 футов). Однако, благодаря реализации новой гидроэксплуатационной стратегии, ситуация в текущем году нормализовалась.