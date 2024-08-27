Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:38

Харрис немного опережает Трампа по популярности

Харрис немного опережает Трампа по популярности
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис
Фото: АР/ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Вице-президент США Камала Харрис после съезда Демократической партии пользуется несколько большей популярностью среди американцев, чем экс-президент республиканец Дональд Трамп, сообщает издание The Hill со ссылкой на результаты опроса общественного мнения.

Исследование Флоридского атлантического университета и организации Mainstreet Research USA показало, что 47% опрошенных поддержали Харрис, а 43% - Трампа.

В миреНезависимый кандидат в президенты США Кеннеди-младший перешел на сторону ТрампаЧитать подробнее

При этом Харрис отдали предпочтение 53% женщин-респондентов и 45% мужчин, а Трампу - 41% женщин и 47% мужчин. Кроме того, Харрис получила больше поддержки, чем Трамп, среди латиноамериканцев (51%), афроамериканцев (73%) и белых с дипломом об окончании высшего учебного заведения (57%). Трамп добился перевеса среди белых без диплома - 59%.

Также Харрис вызвала больше симпатий среди представителей независимых политических сил - 48% против 35% у Трампа.

"С ее вступления в предвыборную гонку вице-президент Харрис смогла эффективно апеллировать к женщинам-избирателям, и расхождение в политических взглядах мужчин и женщин стало более заметным. Харрис также восстановила преимущество Демократической партии в плане голосов меньшинств", - отметила сотрудница Флоридского атлантического университета Лусмарина Гарсия.

Опрос проходил 23-25 августа, в нем приняли участие 929 зарегистрированных избирателей. Статическая погрешность составляет 3,2 процентных пункта.

В минувший четверг Харрис, выступая на съезде Демократической партии, официально заявила, что согласна представлять демократов в качестве кандидата на пост главы государства на президентских выборах в ноябре.

Выборы президента США намечены на 5 ноября.

США Камала Харрис Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Делегация Израиля отправится в среду в Доху на переговоры по Газе

Задержание Павла Дурова во Франции

Во Франции продолжают допрашивать Дурова, обвинения пока не предъявлены

Во Франции продолжают допрашивать Дурова, обвинения пока не предъявлены

Россия и Китай обсуждают проект договора о неприменении первыми ядерного оружия

Россия и Китай обсуждают проект договора о неприменении первыми ядерного оружия

BYD начнет использовать технологию автономного вождения Huawei в своих автомобилях

BYD начнет использовать технологию автономного вождения Huawei в своих автомобилях

Глава МАГАТЭ прибыл в Курчатов и посетит Курскую АЭС

Банки Грузии возобновили работу с сервисом "Золотая корона" после анализа санкций

Банки Грузии возобновили работу с сервисом "Золотая корона" после анализа санкций

Россия отправила в КНДР 24 орловских рысака

Brent подешевела до $81,34 за баррель после подорожания на 3% днем ранее

Brent подешевела до $81,34 за баррель после подорожания на 3% днем ранее

Что случилось этой ночью: вторник, 27 августа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });