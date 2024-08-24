Независимый кандидат в президенты США Кеннеди-младший перешел на сторону Трампа

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди - Роберт Кеннеди-младший присоединился к Дональду Трампу, кандидату в президенты от республиканцев, на митинге в штате Аризона, сообщает CNN.

Ранее Кеннеди - независимый кандидат на пост главы государства - объявил, что прекращает предвыборную кампанию и будет поддерживать Трампа. Одной из причин своего решения он назвал то, что Трамп намерен работать над прекращением конфликтов.

В частности, он напомнил, что Трамп неоднократно выражал готовность в случае победы на выборах начать переговоры для решения кризиса в то время как кандидат от демократов Камала Харрис, наоборот, не собирается работать над прекращением конфликтов в мире.

На митинге в Аризоне, стоя на трибуне рядом с Трампом, Кеннеди сказал, что на встречах с Трампом в последние недели говорил с ним "не о ценностях, которые нас разделяют, потому что мы не во всем согласны, а о ценностях и проблемах, которые связывают нас вместе".

Так, по словам Кеннеди, Трамп обещал ему "положить конец влиянию неоконсерваторов в американской внешней политике" и сократить масштабы военного присутствия США за рубежом.

CNN напоминает, что Трамп уже заявлял, что решение Кеннеди поддержать его в предвыборной гонке является "большой честью".

"Я знаю его долгое время, мы были в некотором роде друзьями, и я думаю, что он станет отличным помощником" - сказал журналистам бывший президент, добавив, что рассчитывает на то, что Кеннеди "многое сделает для выборов, и я думаю, что он многое сделает в случае нашей победы".