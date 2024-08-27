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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:38

Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что на переговорах с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым во вторник в Анкаре обсуждался в том числе процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном.

По его словам, "Азербайджан и Турция и впредь будут предпринимать совместные шаги для установления мира в регионе".

Байрамов, слова которого приводят азербайджанские СМИ, в свою очередь отметил, что перевооружение Армении является дополнительным источником угрозы для Южного Кавказа.

"Быстрое перевооружение Армении вызывает беспокойство, третьи страны подталкивают ее к этому. Мы считаем эту политику ошибочной, и ее следует рассматривать как дополнительный источник угрозы для региона. Конечно, Азербайджан следит за процессами, и это осуществляется в координации с Турцией. Мы считаем, что эта политика наших стран принесет в регион мир, благополучие, стабильность", - сказал он.

Глава МИД Азербайджана добавил, что несмотря положительную динамику в процессе переговоров Баку и Еревана, территориальные претензии к Азербайджану по-прежнему сохраняются в Конституции Армении и ряде других нормативно-правовых актов.

"Вместе с тем не секрет, что у Армении также имеются территориальные претензии к Турецкой Республике. В настоящее время основным препятствием для завершения работы над соглашением о мире являются территориальные претензии к нашим странам, имеющиеся в Конституции Армении", - сказал глава МИД Азербайджана.

Байрамов также пригласил Фидана посетить с визитом Азербайджан.

Азербайджан Турция Армения
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