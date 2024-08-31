Пашинян сообщил о передаче Баку предложения подписать мирный договор с Арменией

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Армения предложила Азербайджану подписать и ратифицировать соглашение о мире, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"13 из 17 статей соглашения о мире, а также введение полностью согласованы. Три статьи согласованы частично. Есть статья, формулировки которой в основном согласованы. Мы предлагаем подписать все эти статьи в качестве соглашения о мире. Мы вчера представили наше предложение официальному Баку", - сказал он в субботу на пресс-конференции.

Как добавил премьер, "это возможно, поскольку там зафиксированы все основополагающие принципы мира между Арменией и Азербайджаном".

"Ни один документ в мире не может отражать все возможные вопросы, ни один документ не может дать ответы на все вопросы. Мы предлагаем подписать и ратифицировать, а обсуждение остальных возможных вопросов продолжить. В согласованных статьях есть механизм, который дает возможность на постоянно действующей площадке обсуждать все вопросы, которые связаны с реализацией соглашения о мире. Предполагается, что после подписания соглашения стороны установят дипломатические отношения, что станет дополнительной платформой для обсуждения вопросов", - сказал Пашинян.