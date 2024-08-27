США будут защищать Израиль в случае атаки Ирана

Вашингтон призывает Тегеран воздержаться от нападения

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - США призывают Иран отказаться от возможной атаки на Израиль и остаются приверженными защите израильской территории в случае такого нападения, заявил во вторник советник Белого дома Джон Кирби.

"Наше послание Ирану неизменно и останется таким. Первое: мы призываем не делать этого. Нет причин усиливать напряженность. Нет причины потенциально начинать своего рода региональную войну. И второе: мы намерены подготовиться к защите Израиля в случае, если это будет необходимо", - заявил Кирби, его слова приводят западные СМИ.

"Мы считаем, что они по-прежнему готовы напасть, если захотят, именно поэтому мы усилили позиции в регионе", - добавил советник Белого дома.

Накануне начальник генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери заявил, что иранские власти решат, какой ответ дать Израилю на убийство в Тегеране главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании независимо от других антиизраильских сил в регионе.

В то же время глава иранского МИД Аббас Аракчи в телефонном разговоре с итальянским коллегой Антонио Таяни пообещал неминуемый и точно рассчитанный ответ на гибель Хании.

В минувшее воскресенье Пентагон сообщил, что глава Минобороны США Ллойд Остин распорядился сохранить на Ближнем Востоке присутствие двух авианосных ударных групп для поддержки Израиля.

В тот же день Израиль нанес массированный упреждающий удар по позициям движения "Хезболла" в Ливане. В свою очередь в "Хезболле" объявили о запуске по Израилю 320 реактивных снарядов и десятков беспилотников. Обе стороны заявили об успехах их военных акций.