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Около 50 снарядов было выпущено по Израилю со стороны Ливана минувшей ночью

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на воскресенье зафиксировала пуск со стороны Ливана по израильской территории в общей сложности около 50 реактивных снарядов, сообщила армейская пресс-служба.

"Система противовоздушной обороны Армии обороны Израиля успешно перехватила несколько снарядов, а остальные упали на открытой местности. Сообщений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

Пресс-служба информировала, что ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам "Хезболлы" в районах Айтарун, Марун-эль-Рас и вокруг них на юге Ливана.

Кроме того, в субботу "были нанесены удары и ликвидированы террористы из террористической организации "Амаль", которые действовали в составе военной структуры "Хезболлы" в районе Фрун на юге Ливана", добавили в ЦАХАЛ.

Ливан ЦАХАЛ Израиль
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