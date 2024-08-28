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Белоруссия предложила "Росатому" проект по мониторингу зоны отчуждения Чернобыльской АЭС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Минприроды Белоруссии предложило госкорпорации "Росатом" проект сотрудничества с Полесским государственным радиационно-экологическим заповедником (белорусская зона отчуждения Чернобыльской АЭС - ИФ), сообщила пресс-служба ведомства после переговоров министра Сергея Масляка с замгендиректора "Росатома" Андреем Никипеловым.

"Перспективные направления взаимодействия: обмен опытом и передовой практикой в области мониторинга радиоактивности окружающей среды и радиоэкологических исследований в районах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, применение дистанционного зондирования, технологий, искусственного интеллекта в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера", - перечислило Минприроды.

На переговорах также обсуждались перспективы углубления сотрудничества в области проектирования и строительства пунктов сооружения радиоактивных отходов в Белоруссии и разработка совместного проекта по охране окружающей среды от загрязнения пестицидами, включая создание технологии обезвреживания и опытной установки с апробацией при ликвидации одного из захоронений на территории Белоруссии.

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник - крупнейший заповедник Белоруссии и единственный в мире радиационно-экологический заповедник. Заповедник занимает 215 тысяч га на территории трех наиболее пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС районов Гомельской области - Брагинского, Наровлянского и Хойникского. Заповедник был организован 18 июля 1988 года в белорусской части зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. На территории находятся 96 покинутых населённых пунктов, где до аварии и эвакуации в 1986 году проживали более 22 тысяч жителей.

Белоруссия Минприроды Росатом Гомельская область Чернобыльская АЭС Сергей Масляк Андрей Никипелов
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