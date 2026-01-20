Гросси сообщил о прекращении внешнего энергоснабжения Чернобыльской АЭС

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил в соцсети о прекращении внешнего энергоснабжения Чернобыльской АЭС.

"На Украине повреждены несколько подстанций, жизненно важных для обеспечения ядерной безопасности, - написал он. - ЧАЭС лишилась внешнего энергоснабжения, пострадали и линии передачи, ведущие к другим АЭС".

"МАГАТЭ внимательно следит за развитием событий для того, чтобы оценить их влияние на обеспечение ядерной безопасности", - отметил Гросси.