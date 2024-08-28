Премьер Белоруссии в четверг направится с рабочим визитом в Россию

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в четверг направится с рабочим визитом в РФ, посетит Псков и Башкортостан.

"В прошлом году был очень серьезный рост в товарообороте с Российской Федерацией. Думаю, если ничего не произойдет, в этом году мы (прошлогодний показатель - ИФ) превзойдем. Буквально завтра направляемся в Псков, затем в Башкортостан - работать над этими задачами в нашем экспорте", - сказал премьер, слова которого в среду приводит пресс-служба белорусского правительства.

В Пскове, по информации госагентства БелТА, Головченко встретится с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, запланировано подписание документов о сотрудничестве. Планируется также, что Головченко и Ведерников примут участие в открытии Дней Витебской области, посетят павильоны выставки-ярмарки белорусской продукции и выставки, посвященной 80-летию Псковской области.

Кроме того, премьер Белоруссии посетит псковский завод "Титан-Полимер" в особой экономической зоны "Моглино". Это проект по созданию многофункционального комплекса по выпуску полиэтилентерефталата, волокон, пленок и нетканых материалов, призванный обеспечить импортозамещение широкого ассортимента продукции.

В Уфе глава белорусского правительства проведет рабочую встречу с главой Башкортостана Радием Хабировым. Визит приурочен к официальному празднованию 450-летия основания Уфы.

Среди прочего запланировано посещение завода по производству зерносушильных комплексов "Амкодор-Агидель". Совместное белорусско-российское предприятие выпускает зерноочистительно-сушильные комплексы для послеуборочной обработки зерновых, зернобобовых, крупяных и масличных культур. В октябре 2023 года Головченко принимал участие в церемонии открытия предприятия и теперь намерен ознакомиться с результатами его работы.