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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

По итогам визита премьера Белоруссии в РФ подписаны контракты на 6 млрд руб.

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Контракты на общую сумму более 6 млрд российских рублей подписаны по итогам визита делегации во главе с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в Псковскую область и Башкортостан, сообщила в воскресенье пресс-служба белорусского правительства.

"По итогам работы белорусской делегации в Башкортостане подписаны контракты на сумму 4 млрд 431 млн российских рублей. Общая сумма контрактов, подписанных по итогам рабочего визита Романа Головченко в Псковскую область и Башкортостан, - более 6 млрд российских рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что члены делегации посетили в воскресенье завод "Амкодор-Агидель", открытие которого состоялось в прошлом году с участием премьера Белоруссии и главы Башкортостана.

Визит Головченко в российские регионы начался в минувший четверг. В Пскове он провел рабочую встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, в Уфе - с главой Башкортостана Радием Хабировым.

Сообщается, что визит белорусской делегации в Россию завершен, она вылетает в Минск.

Белоруссия Роман Головченко Псковская область Башкортостан
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