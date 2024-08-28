ВПП ООН приостановила передвижение сотрудников по сектору Газа

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН объявила о приостановке передвижения сотрудников по сектору Газа на неопределенный срок после обстрела автомобиля ВПП накануне.

"ВПП приостанавливает передвижение сотрудников в Газе до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте организации.

Как сообщили в ВПП, во вторник вечером ее сотрудники попали под обстрел недалеко от израильского контрольно-пропускного пункта (КПП), расположенного на мосту Вади-Газа.

"Несмотря на то, что автомобиль имел отличительные знаки ВПП и несколько раз получил необходимые разрешения от израильских военных, его обстреляли при подъезде к КПП армии обороны Израиля", - говорится в заявлении организации.

По данным ВПП, никто из сотрудников не пострадал.

"Хотя это не первый инцидент в сфере безопасности, произошедший за время конфликта, это первый случай, когда автомобиль ВПП обстреляли близ контрольно-пропускного пункта, несмотря на получение необходимых разрешений в соответствии со стандартным протоколом", - подчеркнули в организации.

Исполнительный директор ВПП Синди Маккейн раскритиковала действия израильских военных и призвала все стороны конфликта в секторе Газа "немедленно принять меры для обеспечения безопасности гуманитарных работников в анклаве".