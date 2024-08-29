Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:23

Что случилось этой ночью: четверг, 29 августа

Дурова выпустили под залог, приостановлено передвижение сотрудников ВВП ООН по сектору Газа, в Париже стартовали Паралимпийские игры-2024

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Павел Дуров освобожден под залог в 5 млн евро. Французские власти предъявили основателю Telegram обвинение в непротиводействии распространению через мессенджер преступного контента, ему запрещено покидать Францию, он обязан дважды в неделю отмечаться в полиции.

- Власти Белгородской области отселяют жителей приграничных сел Пороз и Дроновка Грайворонского округа, села Старый Хутор и хутора Павловка Валуйского горокруга.

- Всемирная продовольственная программа ООН приостановила передвижение сотрудников по сектору Газа. Как сообщили в организации, во вторник вечером ее сотрудники попали под обстрел недалеко от израильского КПП, расположенного на мосту Вади-Газа.

- США призвали Израиль к защите мирного населения Западного берега Иордана. Генсек ООН Антониу Гутерриш "глубоко обеспокоен" и "решительно осуждает гибель людей, в том числе детей", в результате израильских действий на Западном берегу. Армия обороны Израиля накануне начала масштабные рейды в нескольких зонах палестинского региона.

- Паралимпийские игры-2024 в Париже объявлены открытыми. Российские спортсмены поборются за медали в 156 дисциплинах, они будут выступать под нейтральным флагом.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США призвали Израиль к защите мирного населения Западного берега Иордана

США призвали Израиль к защите мирного населения Западного берега Иордана

Дуров освобожден под залог в 5 млн евро, ему запрещено покидать Францию

Дуров освобожден под залог в 5 млн евро, ему запрещено покидать Францию
Обострение палестино-израильского конфликта

ВПП ООН приостановила передвижение сотрудников по сектору Газа

Что произошло за день: среда, 28 августа

США ввели санкции против израильской НПО из-за ситуации на Западном берегу Иордана

Задержание Павла Дурова во Франции

Павла Дурова доставили в парижский суд

Задержание Павла Дурова во Франции

В Швейцарии изучают иск женщины, обвинившей Дурова в насилии над их общим сыном

В Швейцарии изучают иск женщины, обвинившей Дурова в насилии над их общим сыном
Задержание Павла Дурова во Франции

Politico сообщило о розыске Николая Дурова по делу брата во Франции

Politico сообщило о розыске Николая Дурова по делу брата во Франции

Аргентина снижает налог на импорт с 17,5% до 7,5%

Аргентина снижает налог на импорт с 17,5% до 7,5%

Правительство Грузии предлагает объявить православие государственной религией

Правительство Грузии предлагает объявить православие государственной религией
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });