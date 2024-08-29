Что случилось этой ночью: четверг, 29 августа

Дурова выпустили под залог, приостановлено передвижение сотрудников ВВП ООН по сектору Газа, в Париже стартовали Паралимпийские игры-2024

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Павел Дуров освобожден под залог в 5 млн евро. Французские власти предъявили основателю Telegram обвинение в непротиводействии распространению через мессенджер преступного контента, ему запрещено покидать Францию, он обязан дважды в неделю отмечаться в полиции.

- Власти Белгородской области отселяют жителей приграничных сел Пороз и Дроновка Грайворонского округа, села Старый Хутор и хутора Павловка Валуйского горокруга.

- Всемирная продовольственная программа ООН приостановила передвижение сотрудников по сектору Газа. Как сообщили в организации, во вторник вечером ее сотрудники попали под обстрел недалеко от израильского КПП, расположенного на мосту Вади-Газа.

- США призвали Израиль к защите мирного населения Западного берега Иордана. Генсек ООН Антониу Гутерриш "глубоко обеспокоен" и "решительно осуждает гибель людей, в том числе детей", в результате израильских действий на Западном берегу. Армия обороны Израиля накануне начала масштабные рейды в нескольких зонах палестинского региона.

- Паралимпийские игры-2024 в Париже объявлены открытыми. Российские спортсмены поборются за медали в 156 дисциплинах, они будут выступать под нейтральным флагом.