США призвали Израиль к защите мирного населения Западного берега Иордана

Генсек ООН осудил гибель мирных жителей в результате операции Израиля

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена призывала Израиль принять все возможные меры для защиты гражданских лиц на Западном берегу реки Иордан, говорится в заявлении американского госдепартамента израильской газете The Times of Israel.

Госдеп отметил, что Вашингтон "признает вполне реальные потребности Израиля в области безопасности, которые включают в себя противодействие террористической деятельности на Западном берегу".

В то же время он подчеркнул: "Мы продолжаем настаивать на том, чтобы израильские власти приняли меры для защиты всех гражданских лиц от причинения вреда точно так же, как мы призываем их поступать в Газе".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш "глубоко обеспокоен" и "решительно осуждает гибель людей, в том числе детей" в результате действий Израиля на Западном берегу, сообщил пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик.

Гутерриш "призывает Израиль соблюдать соответствующие обязательства по международному гуманитарному праву и принять меры для защиты гражданских лиц и обеспечения их безопасности", - сообщил он.

По словам дипломата, Гутерриш также "призывает силы безопасности проявлять максимальную сдержанность и применять смертоносную силу только в тех случаях, когда это абсолютно необходимо для защиты жизни".

"Эти опасные события усугубляют и без того взрывоопасную ситуацию на оккупированном Западном берегу и еще больше подрывают авторитет Палестинской администрации", подчеркивается в заявлении генсека, который добавил: "В конечном счете, только прекращение оккупации и возвращение к значимому политическому процессу, который приведет к созданию двух государств, положит конец насилию".

"ООН продолжит работать со всеми сторонами в этом направлении, стремясь к деэскалации нынешней ситуации и содействию стабильности в регионе", - заверил Гутерриш.

Как сообщалось, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду начала масштабные рейды в нескольких зонах на Западном берегу. По сообщению палестинского агентства WAFA, в ходе операции погибли не менее 11 человек, 26 пострадали.