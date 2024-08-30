Израильские ВВС нанесли удары по ракетным установкам "Хезболлы" в Ливане

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Истребители израильских ВВС нанесли удары по нескольким ракетным установкам движения "Хезболла" на юге Ливана, которые представляли угрозу для Израила, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

Как следует из сообщения, "в ходе одного из успешных ударов по пусковым установкам было обнаружено несколько снарядов, направленных в сторону израильской территории".

Один из снарядов был пущен из Ливана в израильский район Мигдаль-Тефен и упал на открытой местности. Сообщений о пострадавших не поступало.

Кроме того, как сообщила пресс-служба, ВВС Израиля нанесли удар по "террористической ячейке" в ходе контртеррористической операции в районе Дженина на Западном берегу реки Иордан.

Как сообщалось, ЦАХАЛ в среду начала масштабные рейды в нескольких зонах на Западном берегу. По сообщениям палестинских источников, в ходе этих действий на Западном берегу погибли 16 человек.

Администрация президента США Джо Байдена призвала Израиль принять все возможные меры для защиты гражданских лиц на Западном берегу.

Госдеп заявил изданию The Times of Israel, что Вашингтон "признает вполне реальные потребности Израиля в области безопасности, которые включают в себя противодействие террористической деятельности на Западном берегу".

В то же время в госдепе отметили: "Мы продолжаем настаивать на том, чтобы израильские власти приняли меры для защиты всех гражданских лиц от причинения вреда точно так же, как мы призываем их поступать в Газе".

Накануне пресс-секретарь генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик заявил, что генеральный секретарь "глубоко обеспокоен" и "решительно осуждает гибель людей, в том числе детей", в результате действий Израиля на Западном берегу.

"Эти опасные события усугубляют и без того взрывоопасную ситуацию на оккупированном Западном берегу и еще больше подрывают авторитет Палестинской администрации", - подчеркивается в заявлении генсека. "В конечном счете, только прекращение оккупации и возвращение к значимому политическому процессу, который приведет к созданию двух государств, положит конец насилию", - отметил генсек ООН.