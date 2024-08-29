HP в III финквартале снизила чистую прибыль на 16%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Американская HP Inc. в третьем квартале 2024 финансового года сократила чистую прибыль на 16% и увеличила выручку на 2,4%, при этом выручка превысила прогнозы аналитиков, а скорректированная прибыль оказалась хуже ожиданий.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в мае-июле составила $640 млн, или 65 центов в расчете на акцию, по сравнению с $766 млн, или 76 центами на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная прибыль составила 83 цента на акцию.

Выручка увеличилась до $13,52 млрд с $13,2 млрд годом ранее.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предусматривал скорректированную прибыль в размере 86 центов на акцию, в то время как выручку они ожидали на уровне $13,37 млрд.

Выручка подразделения HP по выпуску персональных компьютеров в прошедшем финквартале повысилась на 5% до $9,4 млрд. Доходы от продаж принтеров уменьшились на 3% до $4,1 млрд.

В четвертом финквартале HP планирует получить скорректированную прибыль в диапазоне 89-99 центов на акцию при консенсус-прогнозе в 95 центов.

Руководство компании увеличило размер программы выкупа акций до $10 млрд. В минувшем квартале фирма вернула акционерам в виде дивидендов и выкупа акций около $900 млн.

Котировки акций HP на дополнительных торгах в среду снизились на 4,2%. С начала года рыночная стоимость компании выросла на 15,5% (до $34 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 17,2%.