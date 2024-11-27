HP в IV финквартале снизила чистую прибыль на 7%, ее акции упали на 7%

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Американская HP Inc. в четвертом квартале 2024 финансового года сократила чистую прибыль на 7% и увеличила выручку на 1,7%, при этом выручка немного превысила прогнозы аналитиков, а скорректированная прибыль с ними совпала.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в августе-октябре составила $906 млн, или 93 цента в расчете на акцию, по сравнению с $974 млн, или 76 центами на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная прибыль также составила 93 цента на акцию.

Выручка увеличилась до $14,06 млрд с $13,82 млрд годом ранее.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предусматривал скорректированную прибыль в размере 93 центов на акцию, в то время как выручку они ожидали на уровне $14 млрд.

Выручка подразделения HP по выпуску персональных компьютеров в прошедшем финквартале повысилась на 2% - до $9,6 млрд. Доходы от продаж принтеров увеличились на 1% - до $4,5 млрд.

В первом квартале текущего фингода HP планирует получить скорректированную прибыль в диапазоне 70-76 центов на акцию при консенсус-прогнозе в 85 центов.

Кроме того, компания объявила о повышении квартальных дивидендов на 5%, до 28,94 цента на акцию. Выплата состоится 2 января, реестр акционеров закроется 11 декабря.

Котировки акций HP на дополнительных торгах во вторник снизились на 7,4% после публикации отчетности.