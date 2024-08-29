Pernod Ricard сократила выручку в 2024 фингоду на 4%, чистую прибыль – на треть

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Французская Pernod Ricard SA, один из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции, по итогам 2024 финансового года сократила выручку на 4% из-за негативного влияния колебаний валютных курсов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка за год, который закончился 30 июня, составила 11,6 млрд евро по сравнению с 12,14 млрд евро годом ранее. В органическом выражении снижение показателя составило 1%.

Чистая прибыль сократилась на 34% до 1,51 млрд евро.

Доходы Pernod Ricard в Северной и Южной Америке в прошлом фингоду уменьшились на 4%, в Азии - также на 4%, в Европе - на 5%.

Компания сохранила размер годовых дивидендов на уровне 4,7 евро на акцию.

Компания подтвердила прогноз, согласно которому в среднесрочной перспективе (2023-2025 фингоды) темпы подъема выручки будут находиться в диапазоне 4-7%.

Котировки акций производителя алкоголя в ходе торгов в четверг растут на 3,9%. Капитализация компании с начала года снизилась на 16,8% (до 32,45 млрд евро), в то время как фондовый индекс CAC 40 за этот период прибавил 0,8%.

Основанная в 1975 году группа Pernod Ricard выпускает и продает такие известные марки алкоголя, как водка Absolut, ром Havana Club, виски (Jameson, Ballantine's, Chivas Regal), коньяк Martell, джин Beefeater, ликеры Malibu и Kahlua, шампанское Mumm и Perrier-Jouet, текилу Olmeca. Продукция компании реализуется более чем в 160 странах. Pernod Ricard, в частности, владеет Ереванским коньячным заводом (бренд "Арарат") и грузинской компанией вин и алкогольных напитков GWS (марки "Тамада" и "Старый Тбилиси").