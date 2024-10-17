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Производитель Martell снизил квартальную выручку из-за обвала продаж в Китае

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Французская Pernod Ricard SA, один из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции, в первом квартале 2025 финансового года сократила выручку на 8,5% из-за падения продаж в США и Китае, а также негативного влияния колебаний валютных курсов.

В июле-сентябре продажи компании составили 2,78 млрд евро против 3,04 млрд евро годом ранее. В органическом выражении показатель снизился на 5,9%.

Доходы Pernod Ricard в Северной и Южной Америке в прошлом финквартале уменьшились на 5% (в том числе в США - на 10%), в Европе - на 3% (без учета России рост составил 1%), в Азии и остальном мире - на 8%. Падение продаж в Китае составило 26%.

В среднесрочной перспективе Pernod Ricard по-прежнему рассчитывает на органический рост продаж в диапазоне 4-7%.

Котировки акций компании в четверг растут на 1,9%. С начала года капитализация упала на 21,3%, до 31,16 млрд евро.

Основанная в 1975 году группа Pernod Ricard выпускает и продает такие известные марки алкоголя, как водка Absolut, ром Havana Club, виски (Jameson, Ballantine's, Chivas Regal), коньяк Martell, джин Beefeater, ликеры Malibu и Kahlua, шампанское Mumm и Perrier-Jouet, текилу Olmeca. Продукция компании реализуется более чем в 160 странах. Pernod Ricard, в частности, владеет Ереванским коньячным заводом (бренд "Арарат").

США Martell Китай Pernod Ricard Chivas Regal Франция
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