Toyota и Nissan в июле снизили мировые продажи и выпуск автомобилей, Mazda – увеличила

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Японская Toyota Motor в июле сократила мировые продажи автомобилей на 0,2% в годовом выражении до 857,982 тыс. единиц, говорится в отчете компании.

Производство автомобилей в прошлом месяце снизилось на 0,6% до 804,61 тыс. Экспорт из Японии упал на 7% и составил 176,64 тыс.

Данные включают в себя показатели бренда Lexus, но не включают продажи Daihatsu Motor и Hino Motors.

С учетом этих дочерних брендов Toyota продала за месяц 924,918 тыс. автомобилей, что на 0,7% превышает показатель годовой давности. Производство с их учетом выросло на 0,6% до рекордных для июля 923,658 тыс., экспорт упал на 7,1% и составил 181,606 тыс.

Конкурирующая Honda Motor отчиталась о росте продаж в минувшем месяце в Японии на 25,5% до 59,782 тыс. машин, данные о продажах за пределами страны не приводятся. Глобальный выпуск увеличился на 5%, достигнув 295,025 тыс. Экспорт из Японии сократился на 17,5% и составил 4,892 тыс.

Nissan Motor в июле продала 261,386 тыс. автомобилей (-1,3%), произвела 237,462 тыс. (-12,5%), экспортировала из Японии 25,564 тыс. (-19,3%).

Глобальные продажи Mazda Motor в прошлом месяце увеличились на 3,4% и достигли 105,348 тыс. Производство повысилось на 9,3% до 111,773 тыс., экспорт – на 12,7% до 62,452 тыс.

Реализация Mitsubishi Motors на японском рынке (включая импорт) повысилась на 20,7% до 9,646 тыс. Мировой выпуск сократился на 1,5% до 86,67 тыс. Экспорт вырос на 8,6% и составил 20,674 тыс.

Акции Toyota по итогам торгов в Токио в четверг подешевели на 1%, Nissan - на 1,8%, Mazda - на 0,9%, Mitsubishi - на 0,6%. Бумаги Honda подорожали на 0,7%.