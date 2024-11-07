Nissan сократит 9 тыс. рабочих мест и уменьшит производственные мощности на 20%

Фото: АР/ТАСС

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. уменьшит глобальные производственные мощности на 20%, сократит 9 тыс. рабочих мест, а также продаст часть своей доли в Mitsubishi Motors Corp.

Как говорится в пресс-релизе Nissan, "столкнувшись с тяжелой ситуацией, компания принимает срочные меры для улучшения показателей и создания более гибкого и устойчивого бизнеса, способного быстро адаптироваться к рыночным изменениям".

Компания намерена реализовать различные меры для уменьшения общих и административных расходов, снижения себестоимости продукции и рационализации портфеля активов.

Шаги по оптимизации операций, как ожидается, позволят Nissan сократить постоянные расходы на 300 млрд иен ($1,94 млрд) по сравнению с уровнем 2024 фингода, переменные издержки - на 100 млрд иен.

Гендиректор Nissan Макото Учида добровольно откажется от 50% своей ежемесячной зарплаты с ноября 2024 года. Другие члены исполнительного комитета компании также согласились на снижение зарплат.

В отдельном пресс-релизе Nissan анонсировала продажу чуть более 149 млн акций Mitsubishi Motors (10,02% акций компании). Бумаги будут проданы по цене на закрытие рынка в четверг, составившей 461 иену. В настоящее время Nissan владеет долей Mitsubishi Motors в 34,07%.

Ранее в этом году Nissan и французская Renault объявили о реструктуризации их альянса.

Выручка Nissan в первом финансовом полугодии, завершившемся 30 сентября, уменьшилась на 1,3%, до 5,98 трлн иен, операционная прибыль сократилась в 10 раз, до 32,9 млрд иен, чистая прибыль упала в 15 раз, до 19,2 млрд иен.

Падение прибыли в компании объясняют ростом затрат на реализацию продукции, а также мерами по оптимизации ее запасов, особенно в США.

Глобальные продажи автомобилей Nissan в первом финполугодии уменьшились на 1,6%, до 1,596 млн единиц.

Компания понизила прогноз выручки на текущий фингод до 12,7 млрд иен с ожидавшихся ранее 14 млрд иен, прогноз операционной прибыли - до 150 млрд с 500 млрд иен.

Акции Nissan подорожали на 2,2% по итогам торгов в четверг. Компания опубликовала отчет за первое финполугодие и план оптимизации операций после закрытия рынка. С начала текущего года бумаги Nissan подешевели на 26%.