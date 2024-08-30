Харрис в случае избрания ее президентом готова включить в кабмин представителя от республиканцев

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис Фото: EPA/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что в случае избрания на пост главы государства может включить в состав своего правительства представителя от Республиканской партии.

"Я бы хотела. Думаю, это действительно важно", - сказала она в интервью телеканалу CNN, добавив: "Я считаю, что американской общественности было бы полезно, если бы в моем кабинете был республиканец".

Политик пояснила: "Я всю свою карьеру стремилась к разнообразию мнений. Я думаю, важно, чтобы за столом переговоров, когда принимаются некоторые из самых важных решений, были люди с разными взглядами и разным опытом".

Харрис дает интервью вместе с губернатором Минессоты Тимом Уолзом, кандидатом от Демократической партии в вице-президенты.