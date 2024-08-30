Что случилось этой ночью: пятница, 30 августа

Макрон не знал о планах Дурова прибыть в Париж, над Брянской областью сбили 11 дронов, Трамп назвал главную проблему США

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не знал о планах Павла Дурова прибыть в Париж. "В нашей стране существует разделение властей. Я совершенно не был в курсе его прибытия. Это нормально. Неправда, что я оформил приглашение", - заявил Макрон на пресс-конференции в Белграде.

- Кабинет безопасности Израиля принял решение о сохранении контроля над Филадельфийским коридором. Решение было одобрено большинством из восьми человек, при этом министр обороны Йоав Галант выступил против, а министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир воздержался, сообщила The Jerusalem Post.

- Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I полугодии составила 773 млрд руб., сообщила компания. Добыча углеводородов "Роснефтью" превысила 131 млн тонн нефтяного эквивалента.

- Над территорией Брянской области за ночь сбили 11 беспилотников. В результате атаки никто не пострадал, повреждения отсутствуют.

- Камала Харрис заявила, что в случае избрания на пост президента США может включить в состав кабмина представителя от республиканцев.

- Дональд Трамп назвал главной проблемой США и всего мира существование ядерного оружия, он считает необходимым позаботиться о том, чтобы оно никогда не было использовано.