Оценка роста ВВП Франции во II квартале неожиданно пересмотрена до 0,2% с 0,3%

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Объем ВВП Франции во втором квартале увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Об этом говорится в отчете национального статистического института Insee, представившего окончательные данные.

Предварительно сообщалось о повышении ВВП на 0,3%.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал сохранение оценки роста ВВП на прежнем уровне.

В первом квартале экономика Франции выросла на 0,3%.

Потребительские расходы в стране в апреле-июне увеличились на 0,1%, государственные – на 0,4%, валовые вложения в основной капитал – уменьшились на 0,4%. Объем экспорта повысился на 0,4%, импорта – на 0,1%.

ВВП Франции во втором квартале вырос на 1% в годовом выражении после подъема на 1,5% в январе-марте.