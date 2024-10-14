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Fitch изменило прогноз по рейтингу Франции на "негативный" со "стабильного"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Fitch Ratings изменило прогноз долгосрочных рейтингов дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах Франции на "негативный" со "стабильного".

При этом рейтинги подтверждены на уровне "AA-", сказано в пресс-релизе агентства. Краткосрочные рейтинги остались на отметке "F1+".

"Риски фискальной политики возросли с момента нашего последнего обзора", - отметило Fitch. Аналитики агентства ожидают более значительного дефицита, что приведет к резкому росту государственного долга - до 118,5% ВВП к 2028 году.

Дефицит госбюджета Франции в 2024 году, по их оценке, должен увеличиться до 6,1% ВВП, что значительно превышает весенние прогнозы правительства и Fitch в 5,1% ВВП.

"Мы прогнозируем, что дефицит Франции в 2024 году будет вторым по величине в еврозоне и почти в три раза превысит прогнозируемый средний дефицит стран категории "AA", - говорится в сообщении.

Эксперты повысили оценку дефицита бюджета страны в 2025 и 2026 годах до 5,4% ВВП. При этом они не ожидают, что правительство сможет добиться сокращения дефицита ниже 3% ВВП к 2029 году.

К концу 2026 года размер госдолга прогнозируется в 116,3% ВВП. Это является вторым по величине показателем среди государств с рейтингом "АА" и более чем вдвое превышает средний для данной категории уровень.

Эксперты Fitch улучшили прогноз роста французской экономики в 2024 году до 1,2% с ожидавшихся ранее 0,8%. Хорошие показатели внешней торговли компенсируют слабые потребительские расходы и инвестиции. Олимпийские игры добавили 0,25 процентного пункта к росту ВВП в третьем квартале.

В 2025 году аналитики агентства теперь ожидают подъема экономики на 1,2% по сравнению с прежней оценкой в 1,5% и прогнозируют рост на 1,3% в 2026 году.

Fitch Олимпийские игры Франция
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