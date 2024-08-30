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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 10:22

Dell увеличила чистую прибыль во II финквартале почти вдвое

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Dell Technologies увеличила чистую прибыль на 86% во втором квартале 2025 финансового года, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 2 августа, составила $846 млн, или $1,17 на акцию, по сравнению с $462 млн, или $0,63 на акцию, за аналогичный период предыдущего фингода.

Прибыль на акцию без учета разовых факторов составила $1,89. Консенсус-прогноз FactSet предполагал $1,7.

Квартальная выручка Dell увеличилась на 9% до $25,03 млрд, при прогнозе рынка в $24,1 млрд.

Выручка подразделения инфраструктурных решений повысилась на 38% и составила рекордные $11,65 млрд благодаря скачку продаж серверов и телекоммуникационного оборудования на 80%, до максимальных за всю историю $7,67 млрд. Доход в сфере клиентских решений снизился на 4% и составил $12,41 млрд.

Эксперты ожидали выручку инфраструктурного подразделения на уровне $10,79 млрд, клиентского - $12,6 млрд.

В текущем финквартале компания рассчитывает получить выручку в размере $24-25 млрд, в фингоду в целом - $95,5-98,5 млрд (ранее - $93,5-97,5 млрд), говорится в ее презентации. Скорректированная прибыль ожидается на уровне $1,9-2 и $7,55-8,05 на акцию соответственно.

Аналитики прогнозировали квартальную выручку на уровне $24,6 млрд, скорректированную прибыль - $2,19 на акцию.

Акции Dell подорожали на 13,3% на дополнительных торгах в четверг.

Dell
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