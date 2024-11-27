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Dell Technologies увеличила выручку на 10% в III финквартале, хуже прогноза

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Dell Technologies увеличила чистую прибыль и выручку в третьем квартале 2025 финансового года, при этом скорректированная прибыль превысила ожидания аналитиков, а выручка оказалась хуже прогнозов рынка.

Кроме того, инвесторов разочаровал слабый прогноз выручки на текущий квартал, в результате акции Dell резко снизились на дополнительной сессии.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль за квартал, завершившийся 1 ноября, составила $1,1 млрд, или $1,58 в расчете на акцию, по сравнению с $1 млрд, или $1,36 центами на акцию, за сопоставимый период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $2,15 на акцию. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, для этого показателя составлял $2,06 на акцию.

Выручка Dell увеличилась на 10%, до $24,4 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $24,7 млрд.

Выручка подразделения в сфере клиентских решений понизилась на 1%, до $12,1 млрд, при прогнозе аналитиков в $12,4 млрд. Доходы подразделения инфраструктурных решений подскочили на 34%, до $11,4 млрд (прогноз - $11,3 млрд), в том числе продажи ИИ-серверов составили $2,9 млрд, а объем заказов на такое оборудование достиг $4,5 млрд.

В текущем квартале Dell прогнозирует выручку в размере $24-25 млрд. Аналитики оценивают этот показатель в $25,57 млрд.

Акции Dell упали на 11,3% на дополнительных торгах во вторник. С начала текущего года капитализация компании взлетела почти вдвое (на 85%), до $105 млрд.

Dell Dell Technologies
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