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Безработица в еврозоне в июле неожиданно снизилась до 6,4%

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Безработица в еврозоне в июле снизилась до 6,4% с июньских 6,5%, сообщило статистическое управление Европейского союза.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал сохранение безработицы на уровне 6,5%.

В июле 2023 года безработица в еврозоне находилась на уровне 6,6%.

Количество безработных в регионе в прошлом месяце сократилось на 114 тыс. по сравнению с июнем, до 10,990 млн.

Безработица среди молодежи (население до 25 лет) снизилась до 14,2% с 14,4% месяцем ранее.

Самый низкий уровень безработицы среди крупнейших государств еврозоны был зафиксирован в Германии (3,4%), самый высокий – в Испании (11,5%). Причем как в ФРГ, так и в Испании, показатели остались на уровне предыдущего месяца.

Во Франции безработица в июле составила 7,5%, как и в июне, в Италии – снизилась до 6,5% с 6,9%.

В целом в Европейском союзе безработица в прошлом месяце не изменилась, составив 6%. В июле 2023 года она также находилась на этом уровне.

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