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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 10:22

Расходы американцев в июле ожидаемо выросли на 0,5%

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Расходы населения США в июле 2024 года выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства торговли страны.

Доходы американцев увеличились на 0,3%.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал повышение расходов на 0,5%, доходов - на 0,2%.

В июне расходы американцев выросли на 0,3%, доходы – на 0,2%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в прошлом месяце увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,5% в годовом выражении. Аналитики в среднем прогнозировали рост показателей на 0,2% и 2,6% соответственно. В июне их повышение составило 0,1% и 2,5%.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в июле вырос на 0,2% в помесячном и на 2,6% годовом выражении, как и в июне. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение показателей на 0,2% и 2,7% соответственно.

Индекс PCE Core является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

На потребительские расходы приходится около 70% экономики США.

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