Доходы американцев в августе выросли на 0,2%, вдвое слабее прогноза

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Доходы населения США в августе 2024 года выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства торговли страны.

Расходы американцев также увеличились на 0,2%.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение доходов на 0,4%, расходов - на 0,3%.

В июле доходы американцев выросли на 0,3%, расходы - на 0,5%.

Индекс расходов на личное потребление (индекс PCE) в прошлом месяце увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, на уровне прогнозов. Рост в годовом выражении составил минимальные с февраля 2021 года 2,2% вместо ожидавшихся 2,3%. В июле повышение составило 0,2% и 2,5% соответственно.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в августе вырос на 0,1% в помесячном и на 2,7% годовом выражении. В июле первый показатель повысился на 0,2%, второй - на 2,6%. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение показателей на 0,2% и 2,7% соответственно.

Индекс PCE является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

На потребительские расходы приходится около 70% экономики США.