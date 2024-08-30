Боррель пообещал к марту второй транш помощи Украине за счет активов РФ

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель Фото: Pier Marco Tacca/Getty Images

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассчитывает, что второй транш военной помощи Украине за счет доходов от замороженных российских активов может быть выплачен до марта следующего года.

"До марта второй транш от чрезвычайных доходов будет разблокирован (...). Мы так поддержим украинскую оборонную промышленность, насколько это будет возможным", - заявил Боррель в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе после неформального совещания министров обороны стран ЕС.

При этом высокий представитель ЕС по иностранным делам напомнил, что Евросоюз уже выделяет первый транш с доходов от замороженных активов РФ в 1,4 млрд евро через Европейский фонд мира для военной поддержки Украины. Часть этой суммы поступит непосредственно Украине, уточнил Боррель, "чтобы придать импульс украинской оборонной промышленности"