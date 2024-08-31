США отказались направлять на Украину специалистов для обслуживания F-16

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Американская администрация по соображениям безопасности не будет направлять на Украину гражданских специалистов для обслуживания полученных Киевом самолетов F-16 и другой американской военной техники, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

"Администрация (президента США Джо - ИФ) Байдена отклонила предложение военных направить американских подрядчиков на Украину для обслуживания западной военной техники, включая реактивные истребители F-16, из-за опасений по поводу безопасности, о чем заявляют официальные лица США", - пишет газета.

Ранее американский Совет нацбезопасности рассматривал отправку специалистов на Украину, однако разведывательное сообщество рекомендовало отказаться от этой идеи, сославшись на то, что в нынешних условиях это опасно, говорится в публикации.

Тем не менее в Вашингтоне полагают, что эта миссия может быть возложена на европейских союзников, пишет издание.