Ирландия решила усилить охрану объектов подводной инфраструктуры

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Власти Ирландии собираются более внимательно отслеживать ситуацию на морях вокруг страны и уделять больше внимания защите объектов подводной инфраструктуры, сообщает издание Defense news.

Ранее этим летом правительство обнародовало доклад по оборонной политике, согласно которому "географическое положение Ирландии и политика военного нейтралитета более не могут минимизировать угрозы со стороны враждебных сил".

"Согласно обзору оборонной политики, страна будет наращивать военные возможности с упором на защиту морской инфраструктуры - подводной, прибрежной и ключевой; усиливать морскую оборону, задействовать корабли для патрулирования побережья, приобретенные у Новой Зеландии в 2022 году", - информирует издание.

В частности, власти хотят закупить радар для слежения за морскими просторами и гидролокаторы. Правительство надеется интегрировать все эти средства в единую систему, которая также будет следить за обстановкой в воздухе и на земле, а также желает приобрести наземные системы ПВО.

Defense news напоминает, что возле Ирландии сходятся подводные кабели, по которым проходит 97% международного трафика Интернета и глобальных систем связи. По данным местных СМИ, 75% всех кабелей в Северном полушарии либо минуют ирландские воды, либо идут возле них, особенно возле юго-восточного побережья страны.

Чиновники под руководством Минобороны работают над новой стратегией морской безопасности. В июле ирландские депутаты дали добро на присоединение страны к проекту ЕС по защите морских инфраструктурных объектов - Critical Seabed Infrastructure Protection. В свою очередь он входит в программу Постоянного структурированного сотрудничества ЕС в области безопасности и обороны (PESCO).

Другие законодатели критикуют подобные шаги властей и называют их отступлением от политики военного нейтралитета Ирландии.