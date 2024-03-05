В Красном море перебиты кабели связи между Европой, Азией и Африкой

Оператор связи HGC уточнил, что повреждены четыре кабеля, на которые приходилось 25% подводного трафика в регионе

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Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Красном море перебиты четыре подводных телекоммуникационных кабеля из полутора десятков, соединяющих Европу, Азию и Африку, заявила базирующаяся в Гонконге компания HGC Global Communications Limited.

Речь идет о линиях связи Asia-Africa-Europe 1 (AAE-1), Europe India Gateway, Seacom и TGN, на которые, по оценке HGC, приходится 25% трафика в регионе. Компания назвала пострадавшие маршруты важнейшими для передачи данных из Азии в Европу.

В HGC заранее готовились к подобным инцидентам с учетом предыдущего опыта и по возможности уже начали перенаправлять потоки трафика по другим линиям, однако некоторые информационные сервисы все же отключились.

"Первоначальный анализ показал, что поврежденные сегменты кабелей находятся в южной части Красного моря, подпадают под юрисдикцию Йемена", - заявил представитель HGC агентству АР. Как именно и кем они были повреждены, в компании не уточняют.

Телекоммуникационная компания Tata Communications, связанная с Seacom-TGN-Gulf, сообщила AP, что "инициировала немедленные и нужные мероприятия по устранению проблем". Другие фирмы, связанные с поврежденными кабелями, комментировать ситуацию агентству не стали.

Представитель южноафриканской Seacom сказал CNN, что работы по восстановлению кабеля начнутся не раньше, чем через месяц, поскольку для подводных работ в регионе нужно долго оформлять разрешения.

По данным AP, по-видимому, линии перерезали еще 24 февраля, а двумя днями позже организация Netblocks, занимающаяся мониторингом Интернета, зафиксировала сложности с доступом к нему в Джибути: его обслуживает подводная кабельная система связи от компании Seacom.

Пока неясно, что вывело из строя кабели, однако в районе Красного моря продолжаются атаки хуситов на корабли и суда. Хуситы возложили на США и Британию, наносящих удары по их позициям в Йемене, ответственность за повреждения подобной инфраструктуры. AP отмечает, что неясно, имеют ли хуситы возможность уничтожать линии связи, проходящие по дну сотнями метров ниже уровня моря. Однако кабели могут задеть якоря, сброшенные с судов и тянущиеся за ними, в том числе с тех, которые получили повреждения в результате атак в Красном море.

"Наша команда полагает, что с учетом плотности морского движения в регионе и небольшой глубины во многих частях Красного моря, кабели мог зацепить болтающийся якорь", - пояснили в компании Seacom.

По словам эксперта по морским кабелям Тима Стронджа из вашингтонской компании TeleGeography, 90% информационных потоков между Европой и Азией проходят через инфраструктуру в Красном море.

При этом, напоминает AP, хуситы ранее требовали от любого судна-кабелеукладчика, входящего в воды Йемена, получить разрешение от них на ведение работ.