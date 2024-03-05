Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

В Красном море перебиты кабели связи между Европой, Азией и Африкой

Оператор связи HGC уточнил, что повреждены четыре кабеля, на которые приходилось 25% подводного трафика в регионе

В Красном море перебиты кабели связи между Европой, Азией и Африкой
Фото: Getty Images

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Красном море перебиты четыре подводных телекоммуникационных кабеля из полутора десятков, соединяющих Европу, Азию и Африку, заявила базирующаяся в Гонконге компания HGC Global Communications Limited.

Речь идет о линиях связи Asia-Africa-Europe 1 (AAE-1), Europe India Gateway, Seacom и TGN, на которые, по оценке HGC, приходится 25% трафика в регионе. Компания назвала пострадавшие маршруты важнейшими для передачи данных из Азии в Европу.

В HGC заранее готовились к подобным инцидентам с учетом предыдущего опыта и по возможности уже начали перенаправлять потоки трафика по другим линиям, однако некоторые информационные сервисы все же отключились.

"Первоначальный анализ показал, что поврежденные сегменты кабелей находятся в южной части Красного моря, подпадают под юрисдикцию Йемена", - заявил представитель HGC агентству АР. Как именно и кем они были повреждены, в компании не уточняют.

Телекоммуникационная компания Tata Communications, связанная с Seacom-TGN-Gulf, сообщила AP, что "инициировала немедленные и нужные мероприятия по устранению проблем". Другие фирмы, связанные с поврежденными кабелями, комментировать ситуацию агентству не стали.

Представитель южноафриканской Seacom сказал CNN, что работы по восстановлению кабеля начнутся не раньше, чем через месяц, поскольку для подводных работ в регионе нужно долго оформлять разрешения.

По данным AP, по-видимому, линии перерезали еще 24 февраля, а двумя днями позже организация Netblocks, занимающаяся мониторингом Интернета, зафиксировала сложности с доступом к нему в Джибути: его обслуживает подводная кабельная система связи от компании Seacom.

Пока неясно, что вывело из строя кабели, однако в районе Красного моря продолжаются атаки хуситов на корабли и суда. Хуситы возложили на США и Британию, наносящих удары по их позициям в Йемене, ответственность за повреждения подобной инфраструктуры. AP отмечает, что неясно, имеют ли хуситы возможность уничтожать линии связи, проходящие по дну сотнями метров ниже уровня моря. Однако кабели могут задеть якоря, сброшенные с судов и тянущиеся за ними, в том числе с тех, которые получили повреждения в результате атак в Красном море.

"Наша команда полагает, что с учетом плотности морского движения в регионе и небольшой глубины во многих частях Красного моря, кабели мог зацепить болтающийся якорь", - пояснили в компании Seacom.

По словам эксперта по морским кабелям Тима Стронджа из вашингтонской компании TeleGeography, 90% информационных потоков между Европой и Азией проходят через инфраструктуру в Красном море.

При этом, напоминает AP, хуситы ранее требовали от любого судна-кабелеукладчика, входящего в воды Йемена, получить разрешение от них на ведение работ.

Хроника 17 декабря 2023 года – 05 марта 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
Гонконг Йемен HGC Красное море Seacom TGN
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ФРГ назвали причиной утечки беседы немецких офицеров ошибку участника разговора

В ФРГ назвали причиной утечки беседы немецких офицеров ошибку участника разговора

Шри-Ланка отменит бесплатное оформление долгосрочных виз для граждан РФ

Шри-Ланка отменит бесплатное оформление долгосрочных виз для граждан РФ

Макрон поддержит планы Праги закупить боеприпасы для Киева за пределами ЕС

Макрон поддержит планы Праги закупить боеприпасы для Киева за пределами ЕС

Трамп победил на республиканских кокусах в Северной Дакоте

Трамп победил на республиканских кокусах в Северной Дакоте

Безос вернул себе титул самого богатого человека в мире, обогнав Илона Маска

Нефть Brent подешевела до $82,63 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 5 марта

Китай увеличит расходы на оборону в 2024 году на 7,2%

Китай увеличит расходы на оборону в 2024 году на 7,2%
Обострение палестино-израильского конфликта

Белый дом активизировал призывы к Израилю о прекращении огня в Газе

Белый дом активизировал призывы к Израилю о прекращении огня в Газе
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль отзывает постпреда при ООН для консультаций

Израиль отзывает постпреда при ООН для консультаций
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });