На продолжающихся переговорах по сектору Газа обсуждаются детали прекращения огня

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - На встречах на рабочем уровне на этой неделе в Дохе в рамках переговоров по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС, стороны обсуждали детали реализации возможного соглашения, сообщила The Times of Israel со ссылкой на американского чиновника.

"Американский чиновник сказал газете, что встречи на рабочем уровне на этой неделе в Дохе были "подробными и конструктивными", - говорится в публикации.

Собеседник издания заявил, что "на встречах на этой неделе были представлены все стороны, и консультации продолжаются", добавив, что "стороны сейчас обсуждают основные моменты реализации" соглашения о прекращении огня.

В то же время, как сообщалось, некоторые из сторон, вовлеченных в переговоры, высказывали скептицизм относительно скорого заключения сделки из-за требований премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который настаивает на том, что израильские военные должны остаться в Филадельфийском коридоре.

The Times of Israel напоминает, что накануне кабинет безопасности Израиля одобрил карту, в соответствии с которой ЦАХАЛ останется в Филадельфийском коридоре. Решение было одобрено большинством из восьми человек, при этом министр обороны Йоав Галант выступил против, а министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир воздержался.

При этом, пишет издание, на заседании Нетаньяху заявил Галанту, что для него приоритетом является не спасение жизней оставшихся заложников, а присутствие войск в Филадельфийском коридоре.

Галант спросил Нетаньяху: "Если Синвар (новый глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар - ИФ) поставит Вас перед дилеммой: либо вы покинете Филадельфию, либо вернете заложников, что вы будете делать?" Нетаньяху ответил, что необходимость удерживать ЦАХАЛ в коридоре имеет решающее значение для государства", - говорится в статье.

Филадельфийский коридор - граница между сектором Газа и Египтом. Вывода оттуда израильских войск добивается и Египет.