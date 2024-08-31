Израильские военные проводят операции в палестинском Дженине

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Израильские военнослужащие в субботу проводят операции против бойцов палестинских военизированных группировок в районе города Дженин, сообщает The Times of Israel.

По ее данным, утром близ этого города произошли перестрелки военных с палестинцами. Кроме того, в израильской армии сообщили, что обезвредили десятки взрывных устройств вдоль дорог в лагере для перемещенных лиц в Дженине.

В последние дни Армия обороны Израиля проводит масштабные операции на палестинских территориях на Западном берегу Иордана, в том числе, в Дженине. По данным израильской стороны, за это время ликвидированы 26 вооруженных палестинцев, а еще 30 жителей, находившихся в розыске, задержаны.