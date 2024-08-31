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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Американские военные заявили об успехе операции против ИГ на западе Ирака

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Военнослужащие США провели на этой неделе наземную операцию против террористической группировки ИГ (запрещена в России) в западной иракской провинции Анбар, сообщило агентство Associated Press.

По информации Центрального командования ВС США, в ходе операции удалось ликвидировать 15 вооруженных террористов, пять американских военных получили ранения, еще два получили травмы во время десантирования.

"Эта операция была нацелена против главарей ИГ. Задача заключалась в том, чтобы подорвать возможности группировки в том, что касается планирования, организации и проведения атак против граждан Ирака, США, наших союзников и партнеров в ближневосточном регионе и за его пределами", - отметили в командовании.

В свою очередь, иракское военное командование сообщило, что среди погибших террористов были главари ИГ.

США Ирак ИГ
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