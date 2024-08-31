Американские военные ранены в Ираке в ходе операции против ИГИЛ

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Семеро американских военнослужащих получили ранения во время проведенной силами безопасности Ирака совместно с США операции против ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) в пустыне Анбар, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителя Пентагона.

"Эта операция была нацелена на лидеров ИГИЛ, чтобы подорвать и ослабить способность ИГИЛ планировать, организовывать и проводить нападения на мирных иракцев, а также граждан США, союзников и партнеров по всему региону и за его пределами", - цитирует агентство заявление Центрального командования американских вооруженных сил.

В ходе операции были уничтожены 15 боевиков ИГИЛ, включая лидеров, данных о жертвах среди гражданского населения не поступало, говорится в сообщении.

Для борьбы с группировкой, которая потеряла контроль над территорией, контролируемой ею в Ираке в 2017 году и в Сирии в 2019 году, была сформирована коалиция из более чем 80 стран во главе с Соединенными Штатами. Однако боевики продолжают действовать в пустыне Анбар в Ираке и Сирии.

В Ираке находятся около 2,5 тыс. американских военнослужащих.