Тело взятого ХАМАС в заложники россиянина обнаружено в секторе Газа

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила в районе города Рафах в секторе Газа, извлекла и доставила на израильскую территорию тела шести заложников, в том числе россиянина Александра Лобанова, сообщила армейская пресс-служба.

Все они были взяты в заложники ХАМАС при нападении на Израиль 7 октября прошлого года. Процедура опознания была проведена Национальным институтом судебной медицины, израильской полицией и военным раввинатом ЦАХАЛ, отмечается в сообщении.

Президент США Джо Байден объявил, что среди этих заложников было тело американского гражданина Херша Голдберга-Полина, сообщил Белый дом.

"Лидеры ХАМАСА заплатят за эти преступления. И мы будем продолжать круглосуточно работать до последнего, чтобы добиться освобождения оставшихся заложников", - подчеркнул американский президент.