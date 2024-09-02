Промышленный PMI в Китае в августе неожиданно снизился

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе снизился до 49,1 пункта по сравнению с 49,4 пункта месяцем ранее. Об этом сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны.

Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение до 49,5 пункта, по данным Trading Economics.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, ниже – на ослабление. Индикатор находится ниже данного уровня четвертый месяц.

Подындекс новых заказов в прошлом месяце опустился до 48,9 пункта с 49,3 пункта в июле, занятости – до 48,1 пункта с 48,3 пункта. В то же время индикатор экспортных продаж поднялся до 48,7 пункта с 48,5 пункта.

Показатель, оценивающий оптимизм в промышленности на ближайшее будущее, в августе уменьшился второй месяц подряд и составил 52 пункта против 53,1 пункта в июле.

Китайский PMI сферы услуг и строительства в прошлом месяце вырос до 50,3 пункта по сравнению с 50,2 пункта в июле. Данный индикатор превышает 50 пунктов уже двадцать месяцев подряд.

Однако индикатор оптимизма в этих секторах снизился до 55,3 пункта с 56,1 пункта.

Сводный PMI в августе уменьшился до 50,1 пункта (минимум с декабря 2022 года) по сравнению с 50,2 пункта в предыдущий месяц.