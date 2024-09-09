Barclays ухудшил рекомендации для акций Adidas и Burberry из-за ситуации в Китае

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Аналитики Barclays Венди Лю и Кэрол Маджо ухудшили рекомендации для акций Adidas AG, а также производителей товаров класса "люкс" Burberry и Kering после двухнедельной поездки в Китай.

После поездки Лю и Маджо отметили, что "настроения в стране" стали более осторожными, чем были 6 месяцев назад.

"Сейчас есть абсолютно четкое представление, что ослабление китайской экономики носит структурный характер", - говорится в обзоре Barclays.

Эксперты пришли к заключению, что фаза высоких темпов экономического роста в КНР завершилась. Усиление давления на сферы финансов и недвижимости, по их словам, не позволяет рассчитывать на повышение доходов работающих здесь людей, а бум в IT-секторе вряд ли приведет к появлению такого же числа миллионеров, как рост других отраслей. Кроме того, частный сектор в КНР в целом сжимается, тогда как госкомпании становятся все более крупными, отмечают аналитики Barclays.

Эксперты понизили прогноз роста китайского рынка товаров класса "люкс" на 2025 год до 4% с 7%. По их мнению, для улучшения ситуации на этом рынке потребуется 3-4 года.

Аналитики ухудшили рекомендации для акций Burberry и Kering, владельца бренда Gucci, до "ниже рынка" с "на уровне рынка". Они полагают, что котировки бумаг обеих компаний могут снизиться на 11% по сравнению с уровнем закрытия рынка в пятницу (соответственно 60,44 фунта и 236,25 евро). Бумаги Burberry теряют в цене 4,5% на торгах в понедельник, Kering - 3,3%.

Продажи Gucci в Китае снижаются быстрее, чем у конкурентов, отмечают в Barclays.

Эксперты полагают, что такие бренды как французский Hermes не застрахованы полностью от ослабления роста китайского рынка, однако, вероятно, смогут сохранять двузначные темпы увеличения продаж. Акции Hermes прибавляют в цене 0,3%.

Barclays понизил рекомендацию для бумаг Adidas до "на уровне рынка" с "выше рынка", отметив, что рентабельность операций компании в Китае, вероятно, будет снижаться.

"Многие бренды спортивных товаров фиксируют слабые показатели посещаемости их магазинов со второго квартала, и наши проверки каналов поставок свидетельствуют об усилении тренда на ухудшение ситуации в летний период", - пишут аналитики.

Устойчивость онлайн-продаж, по их словам, обусловлена продвижением товаров за счет предоставления скидок.