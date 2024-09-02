Первоклассники Эстонии впервые будут заниматься только на эстонском языке

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В Эстонии в наступившем в понедельник учебном году все первоклассники и группы детских садов будут заниматься только на эстонском языке.

"Новый учебный год – исторический для эстонской системы образования... В этом году, впервые за время восстановленной независимости Эстонии, во всех первых классах начнется обучение на эстонском языке – всего в первые классы пойдут 15 000 учеников", - сообщила министр образования Кристина Каллас.

19 декабря 2022 года президент Эстонии Алар Карис одобрил поправки в закон "Об основной и средней школе" и другие законы о переходе на обучение русских школ на эстонский язык обучения.

Согласно обновленному закону, в 2024/2025 учебном году первыми перейдут на обучение на эстонском языке детские сады и 1-й - 4-й классы основной школы. Школы будут обязаны обеспечить переход на эстоноязычное обучение в 10 классе не позднее 2030/2031 учебного года, в 11 классе не позднее 2031/2032 учебного года, а 12 классе не позднее 2032/2033 учебного года.

До последнего времени в Эстонии, где проживает около 25 процентов русскоязычного населения, дети еще имели право учиться до 9 класса в школах нацменьшинств на родном языке. В старших классах более 60 процентов школьных предметов преподаются на государственном языке и около 40 процентов – на русском языке.

Но не все родители довольны государственной образовательной реформой и потому в этом году вырос интерес к частным школам с русским языком обучения.

"Если обычно 1 сентября (...) к нам пытается попасть в разные классы порядка 20 детей, то в этом году это уже около 50, и многим из них нам пришлось отказать. У всех разные причины, но самая распространённая сейчас – родитель понимает, что ребенок по тем или иным причинам не справится с программой полностью на эстонском языке", - сообщила Эстонскому телевидению соучредитель частной школы Vivere Юлия Столберова.

Защитники русской школы в Эстонии неоднократно выступали против планов властей. В ноябре 2021 года представители НКО "Русская школа Эстонии" встретились с представителями Верховного Комиссара ОБСЕ по правам национальных меньшинств и предложили вернуть в Эстонию и Латвию постоянные миссии ОБСЕ для осуществления на месте мониторинга ситуации с образованием на русском языке.

В августе 2023 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выступило с заявлением спецдокладчиков ООН, согласно которому ограничение возможности получить образование на русском языке в Эстонии противоречит международным договорам по правам человека.

"Отменяя обучение на языках меньшинств в дошкольных учреждениях и школах, новый закон серьезно ограничивает обучение на языках меньшинств в Эстонии, что противоречит международным документам по правам человека", - заявили эксперты.